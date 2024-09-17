«Аль-Наср» отправил в отставку главного тренера Каштру

«Аль-Наср» объявил об увольнении португальца Луиша Каштру с поста главного тренера команды.

«Все в «Аль-Насре» хотели бы поблагодарить Луиша и его сотрудников за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев. Желаем вам удачи в будущем», — говорится в заявлении саудовского клуба.

Каштру возглавлял «Аль-Наср» с лета 2023 года. Под руководством 63-летнего специалиста команда из Саудовской Аравии провела 54 матча во всех турнирах, одержав 36 побед, девять раз сыграв вничью и девять раз потерпев поражение.

Ранее появилась информация о том, что новым главным тренером «Аль-Насра» может стать Стефано Пиоли, который до этого работал в «Милане», «Фиорентине», «Интере», «Лацио» и других командах.