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Сегодня, 19:15

«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: смотреть матч чемпионата Саудовской Аравии

Трансляция матча «Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль» начнется в 21:00 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ФК «Аль-Хиляль».
Фото AFP
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«Аль-Охдуд» сыграет с «Аль-Хилялем» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 24 августа. Игра пройдет на стадионе принца Хатлула в Найране, начало матча — в 21:00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 1-й тур
24 авг, 21:00. Prince Hathloul Stadium (Найран)
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по подписке.

В чемпионате Саудовской Аравии сезона-2023/24 «Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Охдуда» в 9-м и 26-м турах. Обе встречи завершились со счетом 3:0. По итогам сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии, не проиграв ни одного матча в лиге и набрав 96 очков в 34 матчах. «Аль-Охдуд» финишировал на 15-й строчке турнирной таблицы национального первенства с 33 баллами.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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