«Аль-Охдуд» сыграет с «Аль-Хилялем» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 24 августа. Игра пройдет на стадионе принца Хатлула в Найране, начало матча — в 21:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по подписке.

В чемпионате Саудовской Аравии сезона-2023/24 «Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Охдуда» в 9-м и 26-м турах. Обе встречи завершились со счетом 3:0. По итогам сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии, не проиграв ни одного матча в лиге и набрав 96 очков в 34 матчах. «Аль-Охдуд» финишировал на 15-й строчке турнирной таблицы национального первенства с 33 баллами.