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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:45

«Аль Охдуд» — «Аль Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии (видео)

Матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль Охдуд» — «Аль Хиляль» пройдет 7 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Неймар.
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» на выезде сыграет против команды «Аль Охдуд» в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии 7 октября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе Prince Hathloul Stadium в Найране, Саудовская Аравия. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 9-й тур
07 окт, 18:00. Prince Hathloul Stadium (Найран)
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль

Ключевые события матча «Аль Охдуд» — «Аль Хиляль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч в России можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (требуется подписка).

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ». В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

В составе «Аль-Хиляля» выступает экс-нападающий «Зенита» Малком, который перешел в клуб из Саудовской Аравии в августе 2023 года. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Также состав команды в летнее трансферное окно пополнил нападающий Неймар.

Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов

Малком Филипе (Малком)
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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