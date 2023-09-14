«Аль-Охдуд» сыграет с «Аль-Иттихадом» в рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии 14 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе принца Хатлула в Найране и начнется в 18.00 по московскому времени.

Формальные события матча будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России не будет легальной трансляции. Смотреть матч «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад» можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте». Также игра будет доступна на официальных сайтах букмекерских контор (необходимо пройти процедуру регистрации).

Летом этого года состав «Аль-Иттихада» пополнил обладатель «Золотого мяча"-2022 и пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Карим Бензема. Соглашение с французским нападающим рассчитано на три года.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»