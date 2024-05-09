«Аль-Наср» и «Аль-Охдуд» сыграют в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии 9 мая

«Аль-Наср» и «Аль-Охдуд» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу в четверг, 9 мая. Игра пройдет на арене «Городской спортивный стадион принца Хатлула бин Абдель Азиза» в Найране, Саудовская Аравия. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Охдуд» — «Аль-Наср» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 20.55 мск. Следите за ключевыми событиями встречи 31-го тура про-лиги в матч-центре «СЭ».

«Аль-Наср» с 74 баллами идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» — 14-я с 28 очками.

В составе «Аль-Насра» играет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

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