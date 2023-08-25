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Саудовская Аравия

Сегодня, 09:22

Голевая передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Раед»

Руслан Минаев
Малком.
Фото AFP
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«Аль-Хиляль» на выезде разгромил «Аль-Раед» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:0.

У гостей забивали Александр Митрович, Салем Аль-Давсари (дубль) и Абдулла Аль-Хамдан. Голевой передачей отметился экс-игрок «Зенита» Малком.

На 76 минут «Аль-Хиляль» в меньшинстве оставил Сергей Милинкович-Савич, который получил красную карточку за тычок оппонента головой. Спустя две минуты команды сравнялись по количеству игроков на поле, после второй желтой карточки у игрока хозяев Умара Гонсалеса.

«Аль-Хиляль» после 3 туров занимает 3-е место с 7 очками. «Аль-Раед» — последний с тремя поражениями.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 3-й тур
24 авг, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
0:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
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