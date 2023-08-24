В четверг, 24 августа «Аль Раед» сыграет с «Аль Хилялем» в рамках 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Спортивный город им. короля Абдуллы» в Бурайде и начнется в 21.00 по московскому времени.

Легальной трансляции на территории России нет. Посмотреть видеотрансляцию матча можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, которое позволяет выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также прямой эфир игры будет доступен на сайтах букмекерских компаний по регистрации.

Нелегально посмотреть матч «Аль Раед» — «Аль Хиляль» бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр»