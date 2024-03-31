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Саудовская Аравия

Сегодня, 00:03

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» на выезде победил «Аль-Шабаб» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:3.

За хозяев голы забили Мусаб Аль-Джуваир (3-я минута), Хуссейн Аль-Сабьяни (64-я) и Ромен Саисс (79-я). У гостей отличились Александр Митрович, оформивший дубль (20-я и 27-я), Сергей Милинкович-Савич (42-я) и Салем Аль-Давсари (57-я).

Экс-игрок «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

«Аль-Хиляль» набрал 71 очко и находится на первом месте в турнирной таблице. «Аль-Шабаб» занимает 11-ю строчку с 28 баллами.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 25-й тур
30 мар, 00:00. Prince Faisal bin Fahd Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 25-й тур
30 мар, 00:00. King Abdul Aziz Stadium (Мекка)
Аль-Вахда
2:3
Аль-Фатех
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 25-й тур
30 мар, 00:00. Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Эр-Рияд)
Эр-Рияд
1:1
Абха

Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
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