«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в матче чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» на выезде победил «Аль-Шабаб» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:3.

За хозяев голы забили Мусаб Аль-Джуваир (3-я минута), Хуссейн Аль-Сабьяни (64-я) и Ромен Саисс (79-я). У гостей отличились Александр Митрович, оформивший дубль (20-я и 27-я), Сергей Милинкович-Савич (42-я) и Салем Аль-Давсари (57-я).

Экс-игрок «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

«Аль-Хиляль» набрал 71 очко и находится на первом месте в турнирной таблице. «Аль-Шабаб» занимает 11-ю строчку с 28 баллами.