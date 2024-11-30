Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 22:02

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Шабаб» благодаря дублю Милинковича-Савича

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Шабаб» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

У хозяев дубль оформил Сергей Милинкович-Савич. Команды доигрывали матч вдесятером.

У «Аль-Хиляля» красную карточку получил Калиду Кулибали, у «Аль-Шабаба» — Надер Аль-Шарари.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 12-й тур
30 нояб, 20:00. Prince Faisal bin Fahd Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В другом матче тура «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Иттифак» — 4:0. Голы забили Нголо Канте, Карим Бензема, Уссем Ауар и Стивен Бергвейн.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 12-й тур
30 нояб, 17:25. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)
Аль-Иттифак
0:4
Аль-Иттихад Джедда

«Аль-Иттихад» лидирует в таблице чемпионата с 33 очками, «Аль-Хиляль» — второй с 31 очком.

ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
Читайте также
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Шольц призвал не играть в русскую рулетку через ультиматумы РФ
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Сегодня
Вчера
Неделя