«Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Хилялем» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров про-лиги «Аль-Шабаб» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице, «Аль-Хиляль» с 28-ю баллами идет второй строчке чемпионата.

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