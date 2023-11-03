«Аль-Шабаб» на своем поле сыграет с «Аль-Иттихад» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии 3 ноября, в пятницу. Игра пройдет на стадионе принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

«Аль-Хиляль» за 11 туров набрал 12 очков и занимает 11 место в турнирной таблице, а «Аль-Иттихад» с 21 баллом располагается на шестой строчке.

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