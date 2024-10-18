«Аль-Шабаб» и «Аль-Наср» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии

«Аль-Шабаб» и «Аль-Наср» встретятся в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на стадионе принца Файзала бин Фахда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при подписке на онлайн-кинотеатр.

С ключевыми событиями игры «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В шести турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» набрал 12 очков, а «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, — 14.

В сезоне-2023/24 «Аль-Наср» выиграл у «Аль-Шабаба» оба матча в саудовской лиге: 4:0 — дома и 3:2 — в гостях.