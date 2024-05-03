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Саудовская Аравия

Сегодня, 12:00

«Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Таавун» и «Аль-Хиляль» сыграют 3 мая в лиге Саудовской Аравии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Аль-Хиляля» Малком.
Малком.
Фото Reuters
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3 мая «Аль-Таавун» дома примет «Аль-Хиляль» в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра пройдет в городе Бурайда. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 17.55 мск. Следите за ключевыми событиями встречи 30-го тура про-лиги с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Таавун» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 51 баллом. «Аль-Хиляль» располагается на первой строчке с 80 очками.

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком. В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист провел 43 матча, забил 21 гол и сделал 12 результативных пасов.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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