«Аль-Иттихад» на выезде сыграет против «Аль Таавун» 10-го в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 20 октября, в пятницу. Встреча пройдет на стадионе King Abdullah Stadium (Бурайда, Саудовская Аравия). Начало — в 18 .00 по московскому времени.

Узнать о самых главных событиях противостояния «Аль Таавун» — «Аль Иттихад» можно будет в матч-центре «СЭ». Онлайн-платформа «Окко Спорт» покажет в прямом эфире видеотрансляцию матча. Начало эфира — в 18.00 мск.

«Аль-Иттихад» с 19 баллами располагается на пятой строчке в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль Таавун» с 22 очками занимает второе место.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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