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Сегодня, 19:45

«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Таавун» и «Аль-Наср» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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«Аль-Таавун» и «Аль-Наср» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Кинг Абдулла Стэдиум» в Бурайде и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке, трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Таавун» — «Аль-Наср» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 15-й тур
17 янв, 20:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
Аль-Наср

«Аль-Наср» набрал в чемпионате Саудовской Аравии 28 очков, «Аль-Таавун» — 21. В 14-м туре «Аль-Наср» победил «Аль-Холуд» (3:1), а «Аль-Таавун» — «Аль-Кадисию» (3:0).

В сезоне-2023/24 команды выиграли друг у друга по одному разу.

Футбол
ФК Аль-Наср
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