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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:07

«Аль-Хиляль» Малкома одержал 16-ю победу подряд, обыграв «Аль-Таи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Таи» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

Победный гол на 30-й минуте с пенальти забил Александр Митрович. Еще одним голом на 20-й минуте отличился Салем Аль-Давсари.

Единственный мяч хозяев на счету Тарека Абдуллы (45+5-я минута).

Бывший нападающий «Зенита» Малком вышел в стартовом составе гостей. Его заменили на 81-й минуте.

«Аль-Хиляль» одержал 16-ю победу подряд во всех турнирах. С 44 очками команда Жорже Жезуша лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» (17 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 16-й тур
08 дек, 00:00. Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (Хаиль)
Аль-Таи
1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
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