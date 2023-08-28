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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:45

«Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию матча (видео)

«Аль-Вахда» примет «Аль-Иттихад» в чемпионате Саудовской Аравии 28 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото AFP
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«Аль-Вахда» на своем поле примет «Аль-Иттихад» в рамках 4-го тура премьер-лиги 28 августа, в понедельник. Матч пройдет на стадионе им. короля Абдель Азиза в Мекке. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 4-й тур
28 авг, 21:00. King Abdul Aziz Stadium (Мекка)
Аль-Вахда Мекка
Аль-Иттихад Джедда

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями матча. Официальной трансляции в России нет. Прямой эфир доступен на Smart TV с приложением IPTV, посредством которого можно выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Видеотрансляцию смотрите на сайтах букмекерских компаний по регистрации. Бесплатно посмотреть можно в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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