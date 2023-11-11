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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:30

«Аль-Вахда» — «Аль-Наср»: прямая трансляция матча Саудовской Аравии

Матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Вахда» — «Аль-Наср» пройдет 11 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Аль-Вахда» и «Аль-Наср» сыграют в рамках 13 тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 11 ноября. Матч пройдет на стадионе King Abdul Aziz Stadium (Мекка, Саудовская Аравия). Начало — в 21:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Вахда» — «Аль Наср» можно следить в разделе матч-центр на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

«Аль-Вахда» после 12 проведенных туров располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 набранных очков. «Аль-Наср» идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов.

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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