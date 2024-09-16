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Сегодня, 10:31

Алекс Теллес: «При Криштиану боялись брать десерт»

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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Насра» Алекс Теллес рассказал, как питается его бывший одноклубник Криштиану Роналду.

«Его еда отличалась от рациона другой команды. Его питанием занимался личный диетолог. Криштиану ест много натуральных продуктов, он всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт. Роналду любит следить за своим телом, мы пытались следовать его примеру.

Было время, когда Криштиану употреблял протеин после обеда. Где-то через 15 дней на столе уже было около 20 видов протеина, и игроки просили диетологов давать его им, чтобы посмотреть, есть ли в этом какая-то магия", — приводит слова бразильца A Bola.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий вышел на поле в 5-ти матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду. Карасев отработал на матче Криштиану: «Аль-Наср» спасся на 90+9-й минуте и сделал Роналду подарок

Источник: A Bola
Алекс Теллес
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср

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