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Саудовская Аравия

Сегодня, 14:22

Кержаков: «Вполне возможно, что чемпионат Саудовской Аравии вскоре составит конкуренцию европейцам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился мнением о развитии чемпионата Саудовской Аравии.

«Станет ли успешным проект Саудовской Аравии? Сложно сравнивать то, что сейчас происходит в Саудовской Аравии, с Россией того времени. Там сейчас огромные деньги, серьезные вложения, крупная государственная программа с большим финансированием. Туда поехали футболисты с большими именами, и не только те, кто заканчивает карьеру. Огромный интерес к чемпионату Саудовской Аравии во всем мире, и вполне возможно, что он вскоре составит конкуренцию европейцам. Футбол — это большой бизнес, и большие деньги иногда побеждают», — приводит слова Кержакова RT.

«Спартак» из Суботицы в июне объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба.

Малком и&nbsp;Криштиану Роналду: кто в&nbsp;Саудовскй Аравии. Неймар приехал к Малкому, Мане играет с Роналду: все легионеры лиги Саудовской Аравии
Источник: RT
Александр Кержаков
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