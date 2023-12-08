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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:42

Анчелотти пошутил о работе в Саудовской Аравии: «Мне даже не придется бронировать рейс — я бы пошел пешком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в шутку ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии.

«Поехать в Саудовскую Аравию за 500 миллионов евро? Слушайте, мне даже не придется бронировать рейс — я бы пошел пешком, чтобы попасть туда. Нет, я шучу. Мне не нужны деньги», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

64-летний специалист возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24. Ранее Анчелотти уже тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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