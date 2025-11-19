Видео
19 ноября, 19:46

Белый дом показал кадры встречи Трампа и Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент

Белый дом опубликовал кадры встречи президента США Дональда Трампа с футболистом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты.

Также встречу посетили президент ФИФА Джанни Инфантино, Тим Кук, Илон Маск и Джефф Безос.

Криштиану Роналду встретился с&nbsp;президентом США Дональдом Трампом в&nbsp;Белом доме.Роналду — в гостях у Трампа. Ужин в Белом доме посетили Илон Маск, Тим Кук и кронпринц Саудовской Аравии

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

4

  • Millwall82

    рыжий не знает кто такой Роналду, о чем и сказал президенту Португалии. А потом уточнил, у него больше подписчиков чем у него? Тогда у президента Португалии нет шансов на выборах против него. Мда, американский Жирик.

    19.11.2025

  • А где Субулька?

    а Трамп хоть в курсе, кто этот милый мальчик из гарема важного гостя?

    19.11.2025

  • инок

    У Трампа все при встречи величайшие в истории, только и всего.))

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Криштиану Роналду
    Дональд Трамп
