Белый дом показал кадры встречи Трампа и Роналду

Белый дом опубликовал кадры встречи президента США Дональда Трампа с футболистом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты. Также встречу посетили президент ФИФА Джанни Инфантино, Тим Кук, Илон Маск и Джефф Безос. Роналду — в гостях у Трампа. Ужин в Белом доме посетили Илон Маск, Тим Кук и кронпринц Саудовской Аравии Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Millwall82 рыжий не знает кто такой Роналду, о чем и сказал президенту Португалии. А потом уточнил, у него больше подписчиков чем у него? Тогда у президента Португалии нет шансов на выборах против него. Мда, американский Жирик. 19.11.2025

А где Субулька? а Трамп хоть в курсе, кто этот милый мальчик из гарема важного гостя? 19.11.2025