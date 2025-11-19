Белый дом показал кадры встречи Трампа и Роналду

19 ноября, 19:46
Белый дом опубликовал кадры встречи президента США Дональда Трампа с футболистом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты.
Также встречу посетили президент ФИФА Джанни Инфантино, Тим Кук, Илон Маск и Джефф Безос.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
Millwall82
рыжий не знает кто такой Роналду, о чем и сказал президенту Португалии. А потом уточнил, у него больше подписчиков чем у него? Тогда у президента Португалии нет шансов на выборах против него. Мда, американский Жирик.
А где Субулька?
а Трамп хоть в курсе, кто этот милый мальчик из гарема важного гостя?
инок
У Трампа все при встречи величайшие в истории, только и всего.))
