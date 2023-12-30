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Саудовская Аравия

Сегодня, 14:18

Бензема по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
Карим Бензема.
Фото AFP
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Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема пропустил две последние тренировки команды. Он не будет участвовать в матче Про-Лиги с «Аль-Таи», который состоится сегодня, 30 декабря, сообщает AS.

По данным источника, 36-летний футболист также покинул Джидду — город, в котором базируется «Аль-Иттихад». Пока не сообщается, по какой причине форвард отсутствует.

У французского нападающего может быть конфликт с руководством саудовского клуба.

Ранее Бензема после поражения его команды в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Насром» со счетом 2:5 удалил свой аккаунт в соцсети.

Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
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