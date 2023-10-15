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Саудовская Аравия

Сегодня, 21:47

Бензема высказался о конфликте между Израилем и Палестиной

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото AFP
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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал конфликт между Израилем и Палестиной.

«Мы молимся за жителей Газы которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», — написал Бензема в соцсетях.

Ранее защитник «Ниццы» Юсеф Аталь извинился за поддержку Палестины в соцсетях. До этого он выложил видео, в котором призвал к «черному дню для евреев».

13 октября президент ФИФА Джанни Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия.

Карим Бензема
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