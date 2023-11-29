Бразильская модель Бьянкарди сообщила о разрыве отношений с Неймаром

Бразильская модель и блогер Бруна Бьянкарди сообщила, что больше не состоит в отношениях с футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Неймаром.

7 октября у пары родилась дочь. Также у 31-летнего футболиста есть сын от бывшей девушки Каролины Дантас.

«На данный момент я не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мэви, и это все, что нас связывает», — сообщила девушка в соцсети.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче отборочного турнира ЧМ-2026 сборной Бразилии против Уругвая (0:2). Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.