Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 11:34

Бразильская модель Бьянкарди сообщила о разрыве отношений с Неймаром

Виктория Кравченко
Неймар.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бразильская модель и блогер Бруна Бьянкарди сообщила, что больше не состоит в отношениях с футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Неймаром.

7 октября у пары родилась дочь. Также у 31-летнего футболиста есть сын от бывшей девушки Каролины Дантас.

«На данный момент я не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мэви, и это все, что нас связывает», — сообщила девушка в соцсети.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче отборочного турнира ЧМ-2026 сборной Бразилии против Уругвая (0:2). Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 31-летний Неймар провел 3 игры, сделал 2 результативные передачи.

Неймар Сантос
0
Читайте также
Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Агент заявил, что Чинахов хочет покинуть «Коламбус» из-за недоверия клуба
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
В Сухуме похоронили корреспондента «РИА Новости» Дмитрия Статейнова
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Малком помог «Аль-Хилялю» обыграть «Навбахор» в Лиге чемпионов АФК