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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:43

Булыкин оценил способность Роналду забить 1000 мячей за карьеру

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, сможет ли португальский форвард Криштиану Роналду забить 1000 мячей за карьеру.

«Все вполне реально. Роналду может еще долго играть. Он очень внимательно относится к восстановлению и подготовке к матчам. Криштиану точно по силам выступать еще как минимум пару лет на высшем профессиональном уровне. А в саудовской лиге он имеет возможность много забивать. Так что нельзя исключать, что Роналду достигнет этой цели», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее Роналду заявил, что пока его целью будет забить 900 голов. Сейчас на его счету 851 гол за клубы и сборную.

Роналду в декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с командой на 2,5 года. В этом сезоне 38-летний португалец провел 11 матчей за клуб из Саудовской Аравии, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11218331-bulykin-ocenil-sposobnost-ronaldu-zabit-1000-golov-za-kareru.html
Дмитрий Булыкин
Криштиану Роналду
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