Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 19:55

Бывший косметолог Роналду подал в суд на футболиста за неоплаченные счета

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Британский врач-косметолог подал в суд на нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в связи с якобы неоплаченным счетом за услуги на сумму 40 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает The Sun. Специалист по имени Рошан Равиндран утверждает, что футболист не заплатил за ряд процедур, которые проходил в его клинике в период выступлений за «Манчестер Юнайтед» (2021-2022). В заявлении врача говорится, что он обслуживал не только Роналду, но и членов его семьи.

Португалец выступает в Саудовской Аравии с 2023 года. В текущем сезоне на счету 39-летнего форварда 9 голов и 2 голевые передачи в 14 матчах за клуб во всех турнирах.

Источник: The Sun
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Травмированный Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном»
Победу красно-белых над «Локо» назвали незаслуженной. Что происходит в «Спартаке»
Восточная сказка. В Катаре состоялся «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Под Саратовом задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте
СМИ сообщили об аресте фигуранта дела о поставках «Калашникову» бракованных деталей
Сегодня
Вчера
Неделя