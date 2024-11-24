Бывший косметолог Роналду подал в суд на футболиста за неоплаченные счета

Британский врач-косметолог подал в суд на нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в связи с якобы неоплаченным счетом за услуги на сумму 40 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает The Sun. Специалист по имени Рошан Равиндран утверждает, что футболист не заплатил за ряд процедур, которые проходил в его клинике в период выступлений за «Манчестер Юнайтед» (2021-2022). В заявлении врача говорится, что он обслуживал не только Роналду, но и членов его семьи.