Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 00:16

Бывший спортивный директор «Барселоны» присоединился к «Аль-Иттихаду»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес перебрался в Саудовскую Аравию, где на аналогичной должности будет работать в «Аль-Иттихаде». Клуб объявил об этом на официальном сайте. 56-летний специалист покинул «Бетис», в котором работал с мая 2023 года.

За «Аль-Иттихад» выступают Н'Голо Канте, Жота и Карим Бензема, а главным тренером команды является Марсело Гальярдо.

Планес в середине ноября 2021 года по собственному желанию покинул «Барселону». По информации СМИ, он попросил руководство позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.

0
Читайте также
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
Ветераны СКА написали письмо Президенту Путину с критикой судейства в КХЛ
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Роналду опубликовал фото с Джорджиной с отдыха на побережье