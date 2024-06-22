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Сегодня, 06:46

Мартынович: «Клубам Саудовской Аравии без разницы — платить игроку миллион долларов или десять»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Рубина» Александр Мартынович рассказал, поступали ли ему предложения от клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

«Нет. Но я общался с вхожими туда людьми. Чтобы туда попасть, нужно быть очень медийным и звездным. Им без разницы — платить футболисту миллион долларов или десять. Главное, чтобы ты привел за собой армию болельщиков. Это основная задача», — приводит Legalbet слова Мартыновича.

18 июня Мартынович, покинувший «Рубин» на правах свободного агента, перешел в казахстанский «Кайрат».

Источник: Legalbet
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