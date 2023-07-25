Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Аль-Ахли»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к нему команды «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Ранее эти данные распространил matchtv.ru.

— После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные, — сказал Черчесов. — Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года, 19 июля 2023 года 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.