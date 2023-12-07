«Аль-Иттихад» без Бензема потерпел первое поражение при Гальярдо, уступив «Дамаку»

«Аль-Иттихад» на выезде проиграл «Дамаку» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:3.

Победу хозяевам принес дубль Жоржа-Кевина Нкуду. Камерунский форвард забил на 12-й и 45+7-й минуте. Еще один мяч в свои ворота отправил голкипер гостей Марсело Гроэ.

Единственный гол «Аль-Иттихада» на 45+3-й минуте с пенальти забил Абдерразак Хамдалла.

Нападающий гостей Карим Бензема не попал в заявку на матч.

«Аль-Иттихад» потерпел первое поражение при Марсело Гальярдо. Аргентинский специалист возглавил клуб 18 ноября. После 16 туров его команда с 28 очками занимает четвертое место в чемпионате Саудовской Аравии.

«Дамак» (24 очка) идет шестым в турнирной таблице.