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Саудовская Аравия

Сегодня, 17:00

«Дамак» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Видеотрансляция игры «Дамак» — «Аль-Иттихад» начнется в 17.55 мск 7 декабря на Окко
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Карим Бензема.
Карим Бензема.
Фото Reuters
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7 декабря «Дамак» на своем поле в городе Абха сыграет против «Аль-Иттихада» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча пройдет на стадионе принца Султана бин Абдель Азиза. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Дамак» — «Аль-Иттихад» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» по подписке. Начало — в 17.55 мск. Следить за ключевыми событиями матча можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Дамак» занимает восьмое место с 21 баллом в турнирной таблице Саудовской про лиги. «Аль-Иттихад» располагается на четвертой строчке с 28 очками.

За «Аль-Иттихад» выступает французский форвард Карим Бензема. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 16 игр, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах. Ранее игрок восстанавливался после повреждения спины.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: где и как смотреть в России и кто показывает в мире

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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