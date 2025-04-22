«Дамак» и «Аль-Наср» встретятся в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на стадионе принца Султана бин Абдул Азиза в Абхе, начало — в 19.05 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на сервис.

С ключевыми событиями и результатом игры «Дамак» — «Аль-Наср» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 29-й тур.

22 апреля, 19:05. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)

«Аль-Наср» набрал 57 очков и находится на третьем месте в лиге. «Дамак» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 31 очком. Встреча команд в первом круге чемпионата состоялась в ноябре 2024 года и завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 2:0.