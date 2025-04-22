Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 15:05

«Дамак» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Дамак» и «Аль-Наср» встретятся в матче чемпионата Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Дамак» и «Аль-Наср» встретятся в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на стадионе принца Султана бин Абдул Азиза в Абхе, начало — в 19.05 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на сервис.

С ключевыми событиями и результатом игры «Дамак» — «Аль-Наср» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 29-й тур.
22 апреля, 19:05. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)
Дамак
Аль-Наср

«Аль-Наср» набрал 57 очков и находится на третьем месте в лиге. «Дамак» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 31 очком. Встреча команд в первом круге чемпионата состоялась в ноябре 2024 года и завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 2:0.

Футбол
ФК Аль-Наср
Читайте также
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
Прощание со скульптором Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя