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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:00

«Дамак» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Матч «Дамак» — «Аль-Наср» пройдет 5 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Дамак» и «Аль-Наср» 5 апреля в городе Абха встретятся в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» начнется в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Дамак» — «Аль-Наср» можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.55 мск. Ключевые события встречи 27-го тура про-лиги будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Аль-Наср» с 62 набранными очками находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Дамак» — восьмой с 35 баллами.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 39-летний футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
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