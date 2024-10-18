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Бекхэм: «У Роналду была невероятная карьера, в каждой команде он оставлял наследие»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дэвид Бекхэм.
Фото USA Today Sports
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм отметил, что у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду получилась невероятная игровая карьера.

«У Криштиану была невероятная карьера, в каждой команде, за которую он играл, он оставлял наследие. У него была невероятная карьера, сначала в «Манчестер Юнайтед», затем в «Реале», а также, конечно, и в сборной Португалии. Оглядываясь, можно сказать, что это невероятная карьера», — сказал Бекхэм на подкасте у Рио Фердинанда.

39-летний португалец с 2023 года играет за «Аль-Наср». Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Дэвид Бекхэм
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал

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