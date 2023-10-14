Директор «Аль-Насра» — о переходе Роналду: «Амбициозный и блестящий шаг нашего клуба»

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Салазар прокомментировал переход форварда Криштиану Роналду в клуб.

«Трансфер Роналду определенно стал большим потрясением. Это был очень амбициозный и блестящий шаг нашего клуба. Это была коллективная работа. Чтобы убедить такую большую звезду, как Криштиану, нужно представить ему хороший проект

Дело не только в деньгах. Криштиану — легенда. Каждый раз, когда смотришь на его статистику, удивляешься. Кажется, что у этого парня нет границ возможностей. Он очень амбициозен. Вы должны предложить ему возможность продолжить свой удивительный путь в футболе, мире футбола – и это то, что мы сделали», — приводит слова Салазара журналист Филипп Кесслер.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с начала этого года. Он провел за саудовский клуб 30 матчей, забил 25 мячей и отдал 8 голевых передач.

В сезоне-2023/24 Роналду с 10 мячами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии после 9 туров.