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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:38

Оба матча Криштиану в Китае отменены. Официальная причина — травма португальца

Александр Бобров
Шеф-редактор
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Саудовский «Аль-Наср» выступил с заявлением об отмене обоих товарищеских матчей в Китае: с «Шанхаем Шэньхуа» (24 января) и «Чжэцзяном» (28 января).

Предполагается, что они все равно состоятся в будущем, но новые даты не называются.

Причиной такого решения стало состояние главной звезды саудовцев Криштиану Роналду. Он прилетел в Китай, но не готов выйти на поле. Организаторы турне уже пообещали болельщикам компенсировать все понесенные ими расходы: на билеты на матчи, проживание и транспорт.

«В футболе ты не можешь все контролировать. Я играю уже 22 года, травм было немного. Очень расстроен, что так произошло. Приезжаю в Китай года с 2003-го. Чувствую себя здесь как дома. Это мой второй дом... Я огорчен — вы тоже. Особенно те, кто любит Криштиану. Но нужно и в этом видеть положительное: мы не отменяем матчи, а переносим их. Мы хотим вернуться, и мы вернемся в вашу страну. К сожалению, у меня проблемы, но это часть футбола, часть моей жизни... Я люблю эту страну, мне нравится быть здесь, нравится быть с вами. И хочу играть для вас. Надеюсь, вы поймете. Извините», — сказал Роналду.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Шанхай Шэньхуа
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