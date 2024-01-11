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Саудовская Аравия

Сегодня, 14:38

Два одноклубника Роналду: Лапорт и Фофана — хотят покинуть «Аль-Наср»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Аль-Насра» Аймерик Лапорт и полузащитник клуба Секо Фофана в ближайшее время могут покинуть команду, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, оба одноклубника Криштиану Роналду могут перейти в один из клубов Европы. За футболистами наблюдают клубы из АПЛ, ла лиги и серии А.

29-летний Лапорт в текущем сезоне сыграл за «Аль-Наср» 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Он перешел в клуб летом 2023 года из «Манчестер Сити», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

28-летний Фофана тоже играет за саудовский клуб с лета прошлого года, перейдя из «Ланса». На его счету 19 матчей за «Аль-Наср», 2 забитых мяча и 1 голевая передача.

ФК Аль-Наср
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