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Саудовская Аравия

Судейство

Сегодня, 16:30

Дюков рассказал, когда арбитры из Саудовской Аравии могут быть назначены на матчи РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, когда арбитры из Саудовской Аравии могут приступить к обслуживанию матчей РПЛ.

В октябре РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен судьями категории ФИФА и перспективными арбитрами, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

«Возможно, уже весной мы их пригласим (для работы в РПЛ). Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасева. Мне кажется, он не откажется от еще одной поездки (в Саудовскую Аравию)», — сказал Дюков «СЭ».

В ноябре Сергей Иванов в качестве ВАР обслуживал матч чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Охдуд» и «Аль-Хазем». Сергей Карасев в ноябре в качестве главного арбитра работал на игре между командами «Абха» и «Аль-Ахли», а в декабре — в качестве ВАР на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак».

Александр Дюков
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