Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 16:31

Джеррард заявил, что назначает время тренировок «Аль-Иттифака» с учетом матчей «Ливерпуля»

Владислав Маслов
Корреспондент
Стивен Джеррард.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррад рассказал, что выбирает время тренировок своей команды с учетом трансляций матчей «Ливерпуля».

Англичанин, который является воспитанником мерсисайдцев и выступал за них с 1998 по 2015 год, признался, что специально назначает занятия для игроков саудовского клуба в позднее время суток, чтобы иметь возможность посмотреть игры своей бывшей команды.

«Тренировки в дни матчей «Ливерпуля»? Я слежу за ними не одним глазом. Все наше расписание составлено с учетом матчей «красных». Игроки точат на меня зуб: иногда мы тренировались в 9 или 10 часов вечера», — цитирует тренера The Sun.

Саудовское время на 2 часа опережает британский часовой пояс. К примеру, матчи АПЛ, которые начинаются в 15.00 по местному времени, в Саудовской Аравии заканчиваются около 19:00.

Джеррард возглавляет «Аль-Иттифак» с июля 2023 года. В текущем сезоне под руководством 44-летнего англичанина команда с 10 очками занимает 9-е место в чемпионате страны.

Ранее в качестве главного тренера Джеррард работал с шотландским «Рейнджерс» и английской «Астон Виллой». Как игрок он провел за «Ливерпуль» 710 матчей (3-й результат в истории клуба) и забил 186 голов.

Источник: The Sun
Стивен Джеррард
ФК Аль-Иттифак
ФК Ливерпуль

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир вошел в тренерский штаб «Норвича»
Сегодня
Вчера
Неделя