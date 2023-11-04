Экс-агент Яя Туре не исключил, что в будущем ивуариец возглавит российский клуб

Футбольный агент Дмитрий Селюк не исключил, что его бывший клиент Яя Туре в будущем может возглавить российский клуб.

«Сейчас он в сборной Саудовской Аравии. Не удивлюсь, если через какой-то промежуток времени Яя станет главным тренером какого-нибудь клуба в стране. Не сейчас, но через несколько лет. Саудовцы в этом плане молодцы. Туре может возглавить какую-нибудь команду в России? Никогда не говори «никогда». Но сейчас он только пришел в штаб Манчини и сфокусирован на Саудовской Аравии», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Ранее Яя Туре вошел в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии.