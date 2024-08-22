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Сегодня, 05:26

Экс-форвард «Ахмата» Конате подписал контракт с «Эр-Риядом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, что бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате подписал контракт с клубом «Эр-Рияд».

«Сегодня Конате подписал контракт с «Эр-Риядом». Варианты и другие были, но мы решили поехать в Саудовскую Аравию. Эта лига сильно развивается, там играет много звезд. Думаю, что Мохамед не затеряется среди таких футболистов, как Роналду, Канте, Бензема и другие. Рады, что теперь Конате снова в деле», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

Ранее 26-летний ивуариец выступал в России за «Тамбов», «Химки» и «Ахмат». На его счету 108 матчей и 33 забитых гола в РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Мохамед Конате
Футбол
ФК Ахмат
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