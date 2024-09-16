Конате: «Смог бы Дзюба забивать в Саудовской Аравии? Каждый может поиграть здесь»

Экс-нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос, смог ли бы российский форвард Артем Дзюба играть в чемпионате Саудовской Аравии.

С лета 2024 года 29-летний нападающий сборной Буркина-Фасо выступает за саудовский «Эр-Рияд».

«Пригодился бы Дзюба в Саудовской Аравии? Честно говоря, не знаю, это зависит от клуба, который тебя принимает, в каждом клубе есть свои звезды. Каждый может приехать и поиграть здесь», — приводит слова Конате ODDS.ru.

36-летний Дзюба по окончании прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента. В сентябре он подписал контракт с «Акроном» и в воскресенье, 15-го числа, дебютировал за команду из Тольятти, сделав голевую передачу в матче 8-го тура РПЛ с «Химками».

Конате выступал в грозненском клубе с 2021 по 2024 год.