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Сегодня, 10:45

Экс-футболист «Ювентуса» Недвед стал спортивным директором «Аль-Шабаба»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ювентуса» чех Павел Недвед назначен спортивным директором «Аль-Шабаба», сообщается в соцсетях саудовского клуба.

Подробности соглашения с 52-летним функционером не уточняются.

С 2015 по 2022 год Недвед занимал должность вице-президента «Ювентуса». Он покинул свой пост из-за дела о финансовых махинациях. В мае 2023-го суд оправдал Недведа и еще шесть функционеров по данному делу.

Чех выступал за клуб из Турина с 2001 по 2009 год. До этого он играл в «Лацио» и «Спарте». Недвед является обладателем «Золотого мяча» 2003 года.

Павел Недвед
Футбол
ФК Ювентус
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