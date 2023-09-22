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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:01

Гол экс-спартаковца принес «Аль-Фейхе» победу над «Эр-Риядом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Фейха» на выезде обыграла «Эр-Рияд» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Победу гостям принес гол бывшего нападающего «Спартака» Фэшн Сакалы, который выступал за вторую команду красно-белых с 2017 по 2018 год. Он отличился на 64-й минуте. Еще по голу забили Энтони Нвакаеме (17-я минута) и Абдельхамид Сабири (90+8-я).

Единственный гол «Эр-Рияда» на 80-й минуте забил Салех Аль-Аббас.

«Аль-Фейха» набрала 9 очков и вышла на восьмое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Эр-Рияд» с 4 очками занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
22 сент, 00:00. Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Эр-Рияд)
Эр-Рияд
1:3
Аль-Фейха
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
22 сент, 00:00. Prince Hathloul Stadium (Найран)
Аль-Охдуд
0:1
Аль-Халидж

Фэшн Сакала
Футбол
1
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