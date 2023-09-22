Гол экс-спартаковца принес «Аль-Фейхе» победу над «Эр-Риядом»

Сегодня, 20:01
«Аль-Фейха» на выезде обыграла «Эр-Рияд» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.
Победу гостям принес гол бывшего нападающего «Спартака» Фэшн Сакалы, который выступал за вторую команду красно-белых с 2017 по 2018 год. Он отличился на 64-й минуте. Еще по голу забили Энтони Нвакаеме (17-я минута) и Абдельхамид Сабири (90+8-я).
Единственный гол «Эр-Рияда» на 80-й минуте забил Салех Аль-Аббас.
«Аль-Фейха» набрала 9 очков и вышла на восьмое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Эр-Рияд» с 4 очками занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.