Гол экс-спартаковца принес «Аль-Фейхе» победу над «Эр-Риядом»

«Аль-Фейха» на выезде обыграла «Эр-Рияд» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Победу гостям принес гол бывшего нападающего «Спартака» Фэшн Сакалы, который выступал за вторую команду красно-белых с 2017 по 2018 год. Он отличился на 64-й минуте. Еще по голу забили Энтони Нвакаеме (17-я минута) и Абдельхамид Сабири (90+8-я).

Единственный гол «Эр-Рияда» на 80-й минуте забил Салех Аль-Аббас.

«Аль-Фейха» набрала 9 очков и вышла на восьмое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Эр-Рияд» с 4 очками занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.