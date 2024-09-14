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«Эр-Рияд» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Эр-Рияд» сыграет с «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль»
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«Эр-Рияд» сыграет с «Аль-Хилялем» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на стадионе имени принца Турки бин Абдул Азиза в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Эр-Рияд» — «Аль-Хиляль» можно по подписке в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Следить за ключевыми событиями игры можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 3-й тур
14 сент, 21:00. Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Эр-Рияд)
Эр-Рияд
Аль-Хиляль

В чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/25 сыграно 2 тура. «Эр-Рияд» набрал 4 очка и занимает пятую строчку премьер-лиги, «Аль-Хиляль», победив в обоих матчах, возглавляет турнирную таблицу.

В прошлом сезоне Саудовской Про-Лиги команды встречались дважды. В обоих матчах сильнее был «Аль-Хиляль» (3:1; 6:1).

Футбол
ФК Аль-Хиляль

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