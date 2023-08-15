Фабиньо после дебюта за «Аль-Иттихада» получил в подарок дорогие часы и чуть не разбил их

Саудовский журналист и болельщик «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex после дебютного матча игрока в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Goal.

По данным источника, бразилец получил подарок потому что тот «слишком хорошо сыграл». Спустя несколько секунд он чуть не разбил их.

По данным СМИ, цена часов составляет около 9 миллионов рублей.