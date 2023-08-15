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Саудовская Аравия

Сегодня, 12:29

Фабиньо после дебюта за «Аль-Иттихада» получил в подарок дорогие часы и чуть не разбил их

Виктория Кравченко
Фабиньо после дебюта за «Аль-Иттихада» получил в подарок дорогие часы.
Фото Скриншот трансляции.
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Саудовский журналист и болельщик «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex после дебютного матча игрока в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Goal.

По данным источника, бразилец получил подарок потому что тот «слишком хорошо сыграл». Спустя несколько секунд он чуть не разбил их.

По данным СМИ, цена часов составляет около 9 миллионов рублей.

Фабиньо дебютировал в составе «Аль-Иттихада» в матче против клуба «Аль-Раед» (0:3).

Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
ФК Аль-Иттихад
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