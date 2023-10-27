Малком: «Неймар — великий человек»

Форвард «Аль-Хиляля» Малком рассказал о совместной игре с нападающим команды Неймаром. Он назвал его великим человеком.

«Теперь мы с Неймаром стали еще ближе. Он великий человек, выдающаяся личность. Он очень помогает мне. Для меня большая честь внимательно следить за ним и быть с ним в одной команде», — цитирует Малкома Ariyadhiah.