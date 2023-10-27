27 октября, 12:05
Форвард «Аль-Хиляля» Малком рассказал о совместной игре с нападающим команды Неймаром. Он назвал его великим человеком.
«Теперь мы с Неймаром стали еще ближе. Он великий человек, выдающаяся личность. Он очень помогает мне. Для меня большая честь внимательно следить за ним и быть с ним в одной команде», — цитирует Малкома Ariyadhiah.
Малком в прошедшее трансферное окно перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Он сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Неймар перешел в «Аль-Хиляль» этим летом.