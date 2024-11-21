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Сегодня, 19:15

Роналду — о миллиарде подписчиков в соцсетях: «Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу»

Алина Савинова
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как относится к тому, что первым в мире достиг одного миллиарда подписчиков в соцсетях.

«Хорошее достижение, но, если честно, для меня это не стало сюрпризом. Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу. Я все еще играю, поэтому это меня не удивляет», — сказал Роналду в разговоре с Мистером Бистом, который стал новым гостей его YouTube-канала.

Криштиану Роналду. Роналду первым на планете набрал 1 миллиард подписчиков! Какие рекорды он побил?

39-летний форвард 21 августа запустил канал на платформе YouTube. Он установил рекорд видеосервиса, набрав 1 миллион подписчиков за полтора часа. Благодаря открытию YouTube-канала футболист достиг отметки в миллиард подписчиков в социальных сетях.

Роналду является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Криштиану Роналду
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