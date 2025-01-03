Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 18:08

Роналду: «Хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для «Аль-Насра»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что ему нравится жизнь в Саудовской Аравии.

«Я и моя семья счастливы в Саудовской Аравии. Мы начали новую жизнь в этой замечательной стране. Жизнь прекрасна, футбол прекрасен», — приводит слова Роналду журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Также португалец заявил о желании выиграть азиатскую Лигу чемпионов вместе с командой из Эр-Рияда.

«Я хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для клуба, но самое главное — продолжать работать и быть профессионалом. Буду продолжать работать и помогать «Аль-Насру» завоевывать титулы. Верю, что этот год сложится хорошо для клуба», — добавил футболист.

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию зимой 2023 года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 19 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 3 результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года. Осенью сообщалось, что Роналду начал переговоры с «Аль-Насром» о продлении контракта.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Читайте также
Трансфер Барко назвали чудом, Станковичу везут неожиданное усиление. Что происходит в «Спартаке»
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Материалы сюжета Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Родри удивился словам Роналду про невручение Винисиусу «Золотого мяча»
Роналду с 1 января может искать новый клуб. Но станет ли? Есть инсайды
Роналду: «Несправедливо, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»
Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии сильнее лиги 1»
Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока в 2024 году
Роналду искупался в проруби после бани на отдыхе в Финляндии
Сегодня
Вчера
Неделя